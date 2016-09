Oud-voorzitter Fietsersbond: ’Gemeente moet in spiegel kijken’

HAARLEM - De gemeente moet eens naar haar eigen functioneren kijken, in plaats van zich druk te maken over een conflict tussen de Fietsersbond en de wethouder. Dat vindt oud-voorzitter Jaap Moerman van de Fietsersbond na het debat van vorige week in de gemeenteraad.

Door Annalaura Molducci - 28-9-2016, 18:07 (Update 28-9-2016, 18:34)

Het interpellatiedebat dat de VVD donderdag had aangevraagd over het functioneren van wethouder Cora-Yfke Sikkema (GroenLinks) ging uit als een nachtkaars. Dat kwam omdat de coalitiepartijen vonden dat de wethouder keurig had gehandeld in haar kritiek op de...