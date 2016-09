Brand in Zandvoortse flat; elf woningen ontruimd

Foto: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

ZANDVOORT - In een flat aan de Flemingstraat in Zandvoort is donderdagochtend brand uitgebroken. Elf woningen zijn vervolgens ontruimd.

De brand werd even na half acht ontdekt en gelijk opgeschaald naar middelbrand. De bewoners van de elf woningen zijn opgevangen bij het Pluspunt tegenover de flat.

De Flemingstraat is groots afgezet. De brandweer is aan het ventileren en zal vervolgens kijken of de bewoners terug kunnen. Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn, maar toch staat er een ambulance klaar.