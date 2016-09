Deur voor Triangel in Hillegom is bijna dicht

tekening Stol Architecten De huidige situatie en twee ontwerpen (onder).

HILLEGOM - Het is nog niet helemaal over voor de Triangel, maar veel scheelt het niet meer. Het Hillegomse college ziet er geen gat meer in, maar Bloeiend Hillegom gaat nog een keer met de ontwikkelaars om tafel om te kijken wat er nog wél mogelijk is.

Door Sjaak Smakman - 29-9-2016, 14:09 (Update 29-9-2016, 14:09)

Al bijna vijftien jaar worden er plannen gemaakt om wat te doen aan het rijtje oude arbeiderswoninkjes langs de Leidsestraat en het achterliggende gebied, maar geen enkel ontwerp heeft ooit de eindstreep gehaald. Vorig jaar...