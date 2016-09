Bloemendaal gaat op straat over op LED-verlichting

Archieffoto Dynamische LED-verlichting.

BLOEMENDAAL - De gemeente Bloemendaal gaat de openbare verlichting verduurzamen door over te stappen op LED-verlichting en deze ’s nachts te dimmen.

Door Van onze verslaggever - 29-9-2016, 15:30 (Update 29-9-2016, 15:30)

Met de nieuwe lampen worden zowel kosten als energie bespaard. Aerdenhout is als eerste aan de beurt. Inwoners kunnen meedenken over de vorm en de lamp.

De nieuwe verlichting wordt ‘s nachts gedimd. Wethouder Richard Kruijswijk: ,,De LED-verlichting is zuiniger dan de lampen die we gaan vervangen. Bovendien gaan de nieuwe lampen vijf keer langer mee en zijn ze minder storingsgevoelig. Door ’s nachts tussen 0.00 en 06.00 uur te dimmen, besparen we in totaal 40 procent energie. Er blijft ’s nachts nog voldoende licht over om veilig over straat te kunnen.”

Inwoners worden betrokken bij de keuze van de verlichting. Het noordwestelijk deel van Aerdenhout krijgt in het voorjaar van 2017 als eerste nieuwe verlichting. Begin oktober 2016 komen er op de Burgemeester den Texlaan en Schulpweg testopstellingen van verschillende lampen.

Via een enquête kunnen inwoners hun voorkeur aangeven voor een bepaalde lamp. De gemeente kiest uiteindelijk één lamp voor doorgaande wegen en één voor woonstraten, die beide zo veel mogelijk aansluiten bij de wensen van de inwoners. Alle 4800 lampen in de gemeente worden vervangen

Na de vervanging van de lampen in noordwest Aerdenhout, is Bennebroek aan de beurt. Jaarlijks zullen gemiddeld 400 lampen op straat worden vervangen.