Casino Zandvoort: Veertig jaar gemoedelijk gokjes wagen

United Photos/Paul Vreeker Jeffrey van Doorn en manager Eric Zwemmer. ,,Gastvrijheid is bij ons erg belangrijk.’’ Bekijk Fotoserie

ZANDVOORT - ,,Rood fluweel aan de muur. Groene tafels. Donker. En rook, veel rook. Destijds was het casino in Zandvoort precies dat wat je bij een klassiek casino voorstelt. Zoals je die uit de film kent. Mysterieus..’’, zegt huidig shiftleader tafelspelen van Holland Casino Zandvoort Jeffrey van Doorn.

Door Richard Stekelenburgr.stekelenburg@hollandmediacombinatie.nl - 1-10-2016, 8:00 (Update 1-10-2016, 8:00)

Van Doorn viert 3 november van dit jaar zelf dat hij dertig jaar in dienst is bij het casino in Zandvoort. Hij heeft daarmee driekwart van de geschiedenis van Nederlands oudste legale casino persoonlijk...