Bos Eindenhout gaat een toegankelijk park worden

Fietsersbond heeft te veel invloed in Haarlem

Voorzitter Jaap Moerman van de Fietsersbond in Haarlem stapte op omdat hij vindt dat de gemeente niet naar de belangenorganisatie luistert en zich niet aan haar eigen beleid houdt. Wethouder Sikkema van verkeer vindt echter dat de Fietsersbond vooral boos is, zij mist reflectie en hoort alleen maar wat er fout gaat. Niet je zin krijgen is wat anders dan niet gehoord worden, stelt Sikkema. Ze heeft gelijk, want de Fietsersbond heeft te veel invloed in Haarlem.