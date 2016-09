Nieuwe taalcoaches nodig in Bloemendaal

BLOEMENDAAL - Vluchtelingenwerk in Bloemendaal heeft op korte termijn dertig taalcoaches nodig. ,,We verwachten een groep van twintig vrouwen uit Eritrea en er komen statushouders via gezinshereniging naar Dennenheuvel”, zegt taalcoachcoördinator Maarten Breur.

Door Annemieke Windt - 29-9-2016, 17:17 (Update 29-9-2016, 17:17)

Taalcoaches helpen statushouders een op een met het oefenen van de Nederlandse taal. ,,Het gaat niet om Nederlandse taallessen, die krijgen ze via de inburgeringscursus, maar het gaat om gesprekjes in het Nederlands. We vragen van de vrijwilligers dat ze een keer per week minimaal twee uur bij iemand thuis komen. Ze kunnen ook samen op stap, fietsen of naar het museum.”

Van de taalcoaches wordt redelijk wat gevraagd. ,,Ze moeten een goede beheersing hebben van de Nederlandse taal. Daarnaast is het belangrijk dat ze gevoel hebben voor het omgaan met mensen uit andere culturen en zelf goed hun grenzen kunnen aangeven. Ze komen niet als hulpverlener. Wanneer ze merken dat iemand extra hulp nodig heeft, dan is dat iets voor de maatschappelijk begeleider.”

Het idee is dat een taalcoach de hele periode dat een statushouder een inburgeringscursus volgt actief blijft, dat is ongeveer drie jaar.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Maarten Breur, via mbreur@ziggo.nl of 023 - 5442007.