Interim-griffier Bloemendaal kost 800 euro per dag

Archieffoto De raadszaal van de gemeente Bloemendaal.

BLOEMENDAAL - De gemeente Bloemendaal zit al een half jaar zonder hoofdgriffier. Het werk wordt nu waargenomen door een griffier die via een bureau is ingehuurd en de tweede griffier van de gemeente. De kosten van de ingehuurde kracht bedragen zo’n 700 tot 800 euro per dag, aldus burgemeester Bernt Schneiders afgelopen donderdag tijdens de raad.

Door Margot Klompmaker - 30-9-2016, 21:00

De kosten kwamen ter sprake omdat de gemeente het dienstverband van de ingehuurde griffier nog even heeft verlengd, in afwachting van een nieuwe griffier. Dat was...