Plan Binnenweg kan verder

HEEMSTEDE - Een eerste stapje, zo betitelde winkeliersvoorman Peter van Limburg donderdag de vaststelling van de winkelvisie voor Heemstede.

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 30-9-2016, 16:38 (Update 30-9-2016, 16:38)

Want, aldus de voorzitter van Winkelcentrum Heemstede, de echte keuzes moeten nog altijd worden gemaakt. De belangrijkste: wil Heemstede een lokaal of regionaal winkelcentrum zijn. Met bijna tweehonderd winkels op de Raadhuisstraat-Binnenweg is dat voor Van Limburg overigens geen vraag. Maar dan moet de politiek wel de consequenties daarvan aanvaarden, vindt hij, en de belangrijkste daarvan is zorgen voor een goede bereikbaarheid vanuit...