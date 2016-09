Presentatie boek over Grote Kerk tijdens Bavodag

Archieffoto De Grote Kerk bij avonbdlicht.

HAARLEM - ’Haarlem als Hollands Jeruzalem’ heet het boek dat zaterdagmiddag om 14 uur wordt gepresenteerd in de Grote of St.-Bavokerk in Haarlem. Het boek is geschreven door architectuurhistoricus Thomas von der Dunk.

Door Van onze verslaggever - 30-9-2016, 14:43 (Update 30-9-2016, 16:02)

Het boek is geschreven door architectuurhistoricus Thomas von der Dunk. Bestaat er een verband tussen de torens van de Bavo en de nabijgelegen Bakenesserkerk? De torens van de St.-Bavo vormen een verhaal apart, dat nu is opgetekend in het nieuwste deel uit de Haerlem Reeks.

De voorzitter van de Historische Vereniging Haerlem, Frans Willem Lantink, zal tijdens de boekpresentatie het eerste exemplaar van het boek aanbieden aan de voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk, Jean Laurey.

Thomas von der Dunk zal een korte verhandeling houden. De boekpresentatie maakt deel uit van de Bavodag: in de gratis toegankelijke kerk is van 12 tot 17 uur een afwisselend muzikaal programma.