Al 35 jaar tennis in bollenschuur

HAARLEM - Toen de Fablo tennishal in 1981 haar deuren opende was de tennissport in Nederland is opkomst.

Door Annemieke Windt stadsredactie@haarlemsdagblad.nl - 1-10-2016, 10:01 (Update 1-10-2016, 10:01)

,,Vanwege de hoge werkloosheid gingen veel vijftigers en zestigers in de VUT. Die waren volop actief en gingen tennissen”, zegt Rob Zoon, met Paul Thoonen eigenaar van de tennishal in het westelijk tuinbouwgebied. Gisteren was er een tennistoernooi en jubileumreceptie, waarbij het eerste vat jubileumbier werd aangeslagen.

Vandaag begint in de hal het nieuwe seizoen en morgen is er een open dag. ,,Daar kunnen mensen...