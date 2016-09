Haarlem passeert Amsterdam op het spoor

Foto www.bibliotheek.nl De eerste treinrit van de Arend naar Haarlem.

HAARLEM - Haarlem dankt de primeur met het nieuwe treinbeveiligingssysteem aan het feit dat Amsterdam CS de komende jaren volledig op de schop gaat. Daar wordt ERTMS daarom pas vijf jaar later ingevoerd.

Door Jacob van der Meulenj.van.der.meulen@hollandmediacombinatie.nl - 30-9-2016, 20:00 (Update 30-9-2016, 20:00)

De keuze voor Haarlem is wel bepaald door de ligging in de nabijheid van de hoofdstad. Nederland is een Europese verplichting aangegaan Amsterdam uiterlijk in 2020 te voorzien van ERTMS omdat Amsterdam onderdeel uitmaakt van een Europese goederencorridor.

Dat gaat Nederland echter niet redden omdat vanaf 2020 station Amsterdam Centraal...