Haarlemmaatje voor nieuwe Haarlemmers

HAARLEM - De Haarlemse samenleving heeft een vangnet voor vluchtelingen gecreëerd dat bijzonder is in Nederland, schrijft het college in een brief waarin uiteen wordt gezet wat er allemaal wordt gedaan voor de nieuwe Haarlemmers.

Door Annalaura Molducci - 30-9-2016, 21:00 (Update 30-9-2016, 21:00)

Elke statushouder krijgt sinds deze maand een Haarlemmaatje dat hem wegwijs maakt in de samenleving. Het Haarlemmaatje is een vrijwilliger die zorgt dat de statushouder de stad leert kennen en een eigen netwerk opbouwt.

In september is een professionele coördinator aangesteld die maatjes en statushouders koppelt en trainingen...