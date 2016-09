’Woningen bij station Spaarnwoude’

Archieffoto Het gebied Oostpoort rond station Spaarnwoude leent zich voor woningbouw.

HAARLEM - Rondom het station Spaarnwoude in Haarlem-Oost liggen mogelijkheden voor woningbouw. Niet alleen aan de zuidkant van het station, waar nu kantoren leeg staan, maar ook aan de andere kant van het spoor in de Waarderpolder.

Door Henk Geist - 30-9-2016, 18:48 (Update 30-9-2016, 19:51)

In de raadscommissie Ontwikkeling werd daarvoor donderdagavond de deur op een kier gezet. Op woningbouw in de Waarderpolder rust in Haarlem een ban.

In het coalitieakkoord is vastgelegd dat op het bedrijventerrein geen nieuwe woningen mogen komen en ook het gesloten convenant met de Industriekring Haarlem...