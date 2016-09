Feest in Lichtfabriek mag vannacht tot 6 uur duren

HAARLEM - Het feest ’I need Rythm’ in de Lichtfabriek vanavond mag duren tot zondagochtend zes uur. Dat zegt een woordvoerster van de gemeente na aanvullend onderzoek.

Door Arthur de Mijttenaere - 30-9-2016, 16:52 (Update 30-9-2016, 16:52)

Buurtbewoners klagen al langere tijd over de herrie en overlast door de dancefeesten. Hierop moest exploitant Mick de Vlieger van de Lichtfabriek een geluidsonderzoek laten uit voeren, wat hij heeft gedaan.

De Omgevingsdienst IJmond had naar aanleiding van dit rapport aanvullende, technische vragen, die vrijdagochtend in de ogen van de gemeente op bevredigende wijze zijn beantwoord. Het ging daarbij niet om de vraag of het feest zou doorgaan, maar om de vraag of de exploitant de deuren om 4 uur of om 6 uur in de ochtend zou moeten sluiten. Voor dat laatste is een aparte vergunning nodig.

Controle

Er zal door controleurs van de omgevingsdienst nauwlettend op het geluidsniveau worden gelet. De maximaal toegestane geluidssterkte is in het pand 91 decibel en indien dat wordt overschreden zal er worden opgetreden.

Exploitant Mick de Vlieger is ’blij’ dat het feest met enkele honderden bezoekers doorgaat. ,,Er zijn extra beveiligers om te voorkomen dat de bezoekers via de woonwijk weggaan’’, aldus De Vlieger.

De openstelling tot 6 uur in de ochtend is een proef van de gemeente. Daar mag tien maal ontheffing voor worden aangevraagd, waarvan dit voor de Lichtfabriek de vijfde keer is.