Zakje coke achter radio van onverzekerde auto

ZANDVOORT - Een 19-jarige man uit Guttecoven is vrijdagmiddag in Zandvoort opgepakt wegens het bezit van harddrugs. De politie vond een zakje cocaïne in zijn voertuig toen deze in beslag genomen werd.

Agenten zagen de man omstreeks 14.45 uur in een personenauto rijden op de Grote Krocht. Bij controle van het kenteken bleek de auto niet verzekerd te zijn. Nadat de auto aan de kant was gezet, bleek bovendien dat de bestuurder nog een forse geldboete open had staan.

Om die reden werd de auto buiten gebruik gesteld en overgebracht naar het politiebureau. Tijdens het vervoer viel het de agenten op dat de autoradio los in het dashboard hing. Achter de radio bleek een plastic zakje te liggen waarin een wit poeder zat. Het gaat vermoedelijk om cocaïne. De politie nam de drugs en de personenauto in beslag.