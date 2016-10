Onrustige avond voor politie in Zandvoort en Haarlem

Politie Bloemendaal, Heemstede & Zandvoort (Facebook)

HAARLEM - Een onrustige zaterdagavond- en nacht in Zandvoort en Haarlem voor de politie. In korte tijd vonden er twee incidenten plaats in de Haltestraat en op het Santpoorterplein.

Door Daniël Mol - 2-10-2016, 9:18 (Update 2-10-2016, 9:22)

Dat meldt de politie op Facebook.

In de Haltestraat kreeg de politie melding van een vechtpartij. Bij de aanhouding verzette één van de verdachten zich hevig. Meerdere aenten waren nodig om de situatie onder controle te krijgen.

Even later, op weg naar het cellencomplex met verdachten in de auto, zagen de agenten een automobilist die roekeloos rijgedrag vertoonde. Nadat de bestuurder een stopteken kreeg ging deze er met hoge snelheid vandoor in de richting van Haarlem. Op het Santpoorterplein raakte één van de achtervolgende voertuigen in een slip en botste op een stalen afvalcontainer. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Dit betrof niet de auto met de verdachten.

De verdachte kon door het ongeluk van de dienstauto ontkomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.