Opknapbeurt voor Boerhaavewijk

HAARLEM - Corporatie Elan Wonen gaat begin volgend jaar van start met een grote vernieuwingsoperatie in het hart van de Boerhaavewijk in Schalkwijk. Daar worden 156 sociale huurflats gesloopt en vervangen door 117 eengezinswoningen in de sociale huur- en koopsector en 120 flats worden ingrijpend gerenoveerd.

Door Henk Geist - 2-10-2016, 17:57 (Update 2-10-2016, 17:57)

De woonbuurt tussen de Louis Pasteurstraat en de Ekemastraat bestaat uit gestapeld portiekflats, die zijn gebouwd in 1966. Ze voldoen niet meer aan de woonwensen en wooneisen van nu, ook de technische staat van de woningen...