Moeder en twee kinderen naar ziekenhuis na keukenbrand in Haarlem

Rowin van Diest Bekijk Fotoserie

HAARLEM - In een appartement aan de Pa van der Steurstraat in Haarlem heeft zondag aan het begin van de avond een keukenbrand gewoed.

Rond kwart voor zeven ging het tijdens kookwerkzaamheden mis en vloog de vlam in de pan. In de woning waren op dat moment een moeder en drie kinderen aanwezig. Terwijl zij de woning verlieten werden de hulpdiensten gealarmeerd.

Brandweerlieden zijn de woning binnen gegaan en hebben de brand in de keuken geblust. Om het vuur volledig te kunnen blussen moest de afzuigkap van de muur worden gesloopt.

Ambulancebroeders hebben de moeder en drie kinderen nagekeken wegens rookinhalatie. Na de behandeling in de ambulance zijn de moeder en twee kinderen overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere zorg. Het derde kind had dermate weinig rook binnengekregen, dat hij niet mee hoefde naar het ziekenhuis.

Salvage is later op de avond ter plaatse gekomen om de schade in de woning op te nemen. Het was nog onduidelijk of het gezin de nacht in de woning kon doorbrengen.