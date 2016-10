’Gaat ’t nog beetje met meneer Samsom, vragen ze dan aan mij’

HAARLEM - ,,Af en toe vragen mensen mij bezorgd: ’Gaat ’t nog een beetje met meneer Samsom?’ De beoogd PvdA-lijsttrekker voor de tweede-kamerverkiezingen van 15 maart 2017 - minder dan een half jaar weg - gaat er in Haarlem eens recht voor staan. ,,Dan zeg ik: het gaat om twee ingrediënten: liefde en lol.’’

Door John Oomkes - 3-10-2016, 8:28 (Update 3-10-2016, 8:28)

Kennelijk zijn die twee essentiële voorwaarden voor een waardevol menselijk bestaan voor Diederik - zoals de huidig politiek leider van de sociaal-democraten wordt aangesproken - nog in meer dan voldoende mate aanwezig. Want in tegenstelling tot bij vorige spreekbeurten in Haarlem heeft de geboren Groninger (45 jaar) er zin in.

In het clubhuis van de Haarlemse PvdA aan de naar kortelings overleden Truus (Menger-)Oversteegen vernoemde nieuwe straat in de Slachthuisbuurt schuilen enkele tientallen mensen zondag tijdens het maandelijkse politieke cafë tegen de regen. En in overdrachtelijke zin tegen potentieel nieuwe economische tegenslag. De campagne zal als het aan Diederik ligt gaan over eerlijke kansen voor iedereen, een beter uitgewerkt zorgstelsel en miljarden extra steun voor het onderwijs.

Details over drie weken

De precieze details van het verkiezingsprogramma komen pas over drie weken naar buiten, maar onderdelen ervan kieren juist in zo’n gedachtenwisseling met de achterban al naar buiten.

Centraal in Samsoms betoog staat niet zijn kandidatuur - hoe ongebruikelijk het ook is dat een zittend voorman zich opnieuw verkiesbaar stelt. Diederik: ,,In de Nederlandse politiek is het zo: partijleiders vallen, of ze volgen zichzelf op. Een andere smaak was er tot dusver niet, maar deze keer wel. Ik hoop dat deze unieke kans massaal wordt gebruikt.’’

Wel voorop stelt de PvdA-leider het groeiend onbehagen dat onder veel kiezers leeft. Samsom: ,,Er is een allesbepalende opdracht voor de komende tijd: Wij moeten een antwoord geven op het onbehagen dat leeft onder veel mensen in dit land, namelijk dat de vooruitgang er niet meer voor hen is. Er is wel vooruitgang, maar zij denken niet mee te kunnen profiteren van de voorsprong die Nederland meent mee te maken. Al die grafiekjes van een dalende werkloosheid, die wij als PvdA graag printen, voelen voor deze groepen mensen meer onbehagelijk.’’

’Busje vertrekt al’

Om uit te leggen welk beeld daarbij hoort, gebruikt de PvdA-leider in deze campagne het beeld dat ’de bus kennelijk al vertrekt’: ,,En deze mensen zitten er niet in. De PvdA is de partij voor die groep mensen.’’

Onbehagen is er ook - zij het van gematigde toon - in eigen kring. Die spitst zich toe op de weerbarstige praktijk van het zorgstelsel en de zorgverzekeraars.

Samsom: ,,De balans in het zorgstelsel is verloren gegaan, en dus zullen we met voorstellen komen omdat we het eigen risico te hoog hebben laten oplopen: in een keer van 220 naar 350 euro is te overmoedig. Hoeveel dan? Misschien moeten we zelfs terug naar nul.’’