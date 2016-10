Dag van de witte stok: ervaar zelf wat het is niets te zien

Illustratie archief Gedeelde openbare ruimte bij Centraal Station Amsterdam, rampzalig voor slechtzienden en blinden Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Hoe is het om nauwelijks of niet te kunnen zien waar je op straat loopt? Om op te botsen tegen fietsen, scooters, lantaarnpalen of andere objecten op de stoep. Of een straat over te steken waar wandelaars, fietsers en scooters door elkaar krioelen.

Door Margot Klompmaker - 3-10-2016, 13:49 (Update 3-10-2016, 13:49)

Het is de dagelijkse realiteit van slechtziende en blinde mensen die zich met een stok een weg door de stad moeten banen. Om te ervaren hoe dat gaat is zaterdag 15 oktober de dag van de witte stok. Dan kunnen mensen die wel goed kunnen zien onder meer een ervaringsparkoers lopen met een donkere bril en een witte stok.

Vrijwilligers van Oogvereniging Nederland staan zaterdag 15 oktober klaar in de Grote Houtstraat 3 bij de winkel van Hans Anders tussen 11.00 uur en 15.00 u. Daar geven de vrijwilligers informatie en kan een parcours worden gelopen.

De witte stok is bedoeld als signaal naar andere verkeersdeelnemers dat de gebruiker anderen niet of niet goed ziet. Ook is het een middel om het verkeer duidelijk te maken dat iemand wil oversteken, namelijk door de stok op te heffen.

Maar het op straat lopen en oversteken wordt steeds lastiger. Zebrapaden verdwijnen, er komen steeds meer openbare ruimten waar voetgangers, fietsers en scooters door elkaar krioelen en de geluidloze electrische fiets, brommer en auto rukken op.

Welke consequenties dit heeft voor het leven van blinde en slechtziende mensen leggen de vrijwilligers zaterdag 15 oktober uit. Meer informatie op de website van de Oogvereniging: www.oogvereniging.nl.