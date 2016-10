Raad van State: geen dubbeltje planschade voor Henk Kruijer

HEEMSTEDE - Na zeven jaar procederen heeft de Raad van State het eindoordeel geveld: Heemstedenaar Henk Kruijer krijgt geen dubbeltje planschade. Kruijer eiste in 2009 75 mille planschadevergoeding van de gemeente.

Door Sjaak Smakman - 3-10-2016, 14:16 (Update 3-10-2016, 14:16)

Eind 2009 werd het nieuwe bestemmingsplan Woonwijken Noord West van kracht, waarin ook Kruijers woning aan de Van Slingelandtlaan ligt. Volgens Kruijer werden daarin zoveel extra bouwmogelijkheden opgenomen, dat zijn woning daardoor fors in waarde zou dalen.

Als zijn buren alles zouden bouwen wat mogelijk werd, zou zijn tuin vrijwel geheel worden ommuurd door zes meter hoge bebouwing, met alle gevolgen van dien voor zonlicht en groen. Kruijer had al vergeefs de nodige bezwaren tegen het nieuwe bestemmingsplan ingediend en had alvast in september 2009 makelaar-taxateur Peter Grajer aan het werk gezet. Die berekende het waardeverlies van de woning op 75 mille.

De gemeente wees in 2011 de eis af om met 75 mille over de brug te komen af. Het door de gemeente ingeschakelde ingenieursbureau Oranjewoud concludeerde dat er toch echt niet zo veel extra mogelijk was in het nieuwe bestemmingsplan ten opzichte van het oude en dat er geen reden was voor schadevergoeding De Haarlemse rechtbank stelde de gemeente vervolgens in 2015 op basis van het door de rechtbank ingeschakelde StAB in het gelijk, waarop Kruijer naar de Raad van State stapte.

Die heeft nog eens ruim een jaar jaar later nu uiteindelijk uitspraak gedaan. Kruijer was niet voor een reactie bereikbaar, maar liet in een gesprek met deze krant eind juli al weten er weinig vertrouwen in te hebben.