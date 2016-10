‘Op, Neerlands jeugd! Naar ’t heilig Rome!’

Archieffoto Zouaven in Frans uniform.

Geheel in de lijn van het negentiende-eeuws nationalisme kreeg koning Victor Emanuel II van Sardinië grote steun toen hij in de jaren 1860 de Italiaanse staatjes door een mix van diplomatie en geweld probeerde te verenigen.

Vanuit Zuid-Italië deed de revolutionair Garibaldi hetzelfde. Ook Midden-Italië moest deel uit gaan maken van het nieuwe koninkrijk. Daardoor verloor de paus een goed deel van zijn gebied. Hem restte slechts Rome en omgeving.

Pius IX riep daarom in 1866 katholieke mannen op de Eeuwige Stad te verdedigen. Het grootste bataljon van deze zouaven, genoemd naar het Franse legeronderdeel waarvan zij het uniform kregen, kwam uit Nederland, vooral ten noorden van de Moerdijk.

Uit Noord-Holland trok zo’n tien procent van de ongehuwde katholieke mannen tussen de 18 en 30 jaar naar Rome. De meest beroemde, Pieter de Jong uit Lutjebroek, sneuvelde in oktober 1867 bij Montelibretti. Toen zijn moeder na zijn dood zijn petje kreeg, verklaarde zij helaas niet nog een ongehuwde zoon te hebben om hem te vervangen. Hij kreeg een standbeeld en er werd een jongensboek over hem geschreven. De Lutjebroekse voetbalclub heet nog steeds De Zouaven.

Volgens het Zouavenmuseum in Oudenbosch vertrokken uit Haarlem vijfendertig jongens naar Rome, uit Bloemendaal acht, uit Heemstede veertien. De Haarlemmer Andreas Scholten sneuvelde net als De Jong bij Montelibretti, terwijl Hendrik Roemers uit Bloemendaal in november bij Mentana zodanig gewond raakte dat hij aan zijn verwondingen bezweek.

In die slag verjoegen vijfduizend zouaven, grotendeels Nederlanders, 15.000 Garibaldisten. Ook Thomas Maas, voor wie in Schoten een uitvaartdienst werd gehouden, bezweek in Rome, mogelijk aan de cholera.

Een belangrijke reden voor deze katholieke mannen om te vertrekken was dat zij zich gediscrimineerd voelden. In 1853 had de instelling van bisdommen in protestants Nederland een fel anti-paapse reactie veroorzaakt. Er werd beweerd dat katholieken gemakkelijk te herkennen waren: ‘was het niet aan hun vreemd gelaat, dan wel aan hun schamel gewaad’. Ook vonden de meeste protestanten hen geen echte Nederlanders: die waren protestants.

Roomsen werden onbetrouwbaar genoemd. Ze behoorden veelal tot de lagere sociale milieus. Katholieke jongens voelden zich ongewenst en hadden weinig perspectief. Door zich aan te sluiten bij de zouaven kregen zij zicht op een toekomst van religieus gesanctioneerd avontuur, militaire glorie en als het mis ging het Eeuwig Leven. Zij stonden daarmee voor soortgelijke keuzes als jongens die nu overwegen naar Syrië te gaan.

Thuisgekomen waren zij hun Nederlanderschap kwijt, maar in hun parochies waren zij de held en hielden contact via verenigingen. Tot ver in de twintigste eeuw verschenen zij bij elk parochiefeest in uniform. Dan stond er altijd een borreltje voor hen klaar. Bij hun dood werden hun heldendaden gememoreerd in de Katholieke Illustratie. Schooljongens in zouavenuniform begeleidden hen naar hun laatste rustplaats.