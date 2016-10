Polen verjagen studenten uit huis

AMSTERDAM - De Stichting Volkshuisvesting Utrecht blijkt ook in Amsterdam onder het mom van studentenhuisvesting onderdak te bieden aan Oost-Europese arbeidsmigranten. In Haarlem raakte de SVU daarmee al in opspraak en in aanvaring met studenten en de gemeente.

Door Jacob van der Meulen - 3-10-2016, 18:00 (Update 3-10-2016, 18:00)

In Haarlem bood SVU aan het voormalige provinciekantoor bij de vestiging van hogeschool InHolland om te bouwen tot 130 wooneenheden, speciaal voor studenten. Daarnaast wilde de gemeente Haarlem 70 eenheden huren voor statushouders die gaan studeren. Vanaf het begin bracht SVU er ook een...