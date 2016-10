VNU-gebouw komt in vrije huursector

HAARLEM - Vastgoedonderneming Egeria, voorheen BrenOG van de familie Brenninkmeijer, gaat in het voormalige VNU-gebouw huurwoningen in het middeldure segment realiseren. Egeria denkt daar als het meezit volgend jaar mee te kunnen beginnen.

Door Jacob van der Meulen - 3-10-2016, 18:00 (Update 3-10-2016, 18:00)

Egeria voert momenteel nog besprekingen met de gemeente over de invulling van het voormalige kantoorgebouw, aldus directeur Jan Jaap Boering. Over de inhoud daarvan wil hij niets kwijt. Wel verwacht hij binnenkort tot een overeenkomst over de bouwaanvraag te kunnen komen. ,,Volgend jaar willen we aan de slag.’’

Na de...