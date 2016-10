Help de egel met je kapotte föhn

HAARLEM - Inwoners van de gemeente Haarlem die afgedankte elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) inleveren bij de milieustraat van Spaarnelanden, ondersteunen daarmee de Egelopvang Haarlem.

Door Margot Klompmaker - 4-10-2016, 10:00 (Update 4-10-2016, 10:00)

Hoe meer bezoekers bij Spaarnelanden, hoe groter de kans dat het goede doel een cheque van 1000 euro in de wacht sleept. Ook de inleveraars zelf maken kans op een prijs.

De Egelopvang Haarlem is blij met de actie en hoopt dat er zo meer aandacht voor de egel komt. Want het schuwe stekeldiertje wordt met uitsterven bedreigd. ,,Tuinen verstenen, rommelhoekjes verdwijnen, schuttingen maken het onmogelijk om zich te verplaatsen. De egel heeft het moeilijk’’, vertelt Thecla Wolfs van de Egelopvang.

,,Daarom zijn we blij met de aandacht. We vangen egels op in ons centrum aan de Van Oosten de Bruynstraat en geven voorlichting. Ook hebben we sinds kort een lesprogramma voor op scholen. We hopen dat met goede informatie kinderen meer oog krijgen voor egels.’’

Thecla Wolfs las bij toeval dat ’goede doelen’ zich kunnen opgeven voor de actie. ,,Vorige keer heeft het Vogelhospitaal een cheque gekregen. Ik dacht: dat is iets voor ons. Dus heb ik ons aangemeld.’’ Hoe meer er wordt ingezameld, hoe groter de kans dat de Egelopvang ook echt de 1000 euro overhandigd krijgt.

De actie is een initiatief van Wecycle, een non-profitorganisatie die de inzameling en recycling van e-waste in Nederland regelt. Doel van de campagne is om inwoners te stimuleren om meer kleine, afgedankte elektrische apparaten en lampen in te leveren bij hun gemeentelijke milieustraat.

Niet iedereen weet dat je ook kleine elektrische apparaten en spaarlampen kunt inleveren. Veel mensen gaan naar de milieustraat met hun afgedankte koelkast, tv of wasmachine, maar ook hun afgedankte föhn en broodrooster zijn welkom. De inzamelactie loopt tot en met 31 december. Meer info: wecycle.nl/inleveren.

Wie elektrisch afval inlevert, kan ter plekke met de smartphone inchecken op de actiesite van Wecycle. Via GPS (Global Positioning System) wordt vastgesteld of de inwoner echt op de milieustraat is.

Vervolgens kan de inwoner punten scoren voor het goede doel. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner ontvangen van Wecycle een cheque van 1000 euro.

Wecycle laat alle ingeleverde elektrische apparaten voor meer dan 80 procent recyclen tot nieuwe grondstoffen, spaarlampen zelfs voor 90 procent. Door recycling blijven grondstoffen behouden, komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en wordt de uitstoot van CO2 vermeden.