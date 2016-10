Aanstormende talenten in Popronde te Haarlem; Rilan & the Bombardiers naar Nijmegen

Foto Paul Bergen De Haarlemse band Rilan & the Bombardiers met zanger en toetsenist Rilan Ramhane treedt op tijdens de Popronde in Doornroosje.

HAARLEM - ,,Het enige wat er veranderd is vergeleken met voorheen is dat we een nieuwe huisstijl hebben’’, zegt Popronde-coördinator Mischa van den Ouweland. ,,Onze uitstraling is wat verfrist. En ja, er zijn ook weer twee steden bijgekomen die meedoen. In totaal zijn het er nu veertig.’’

Door Peter Bruyn - 3-10-2016, 16:55 (Update 3-10-2016, 17:09)

Het is een ‘winnende formule’ waaraan je niet al teveel moet sleutelen, de Popronde. Zaterdag 8 september doet het reizende festival voor aanstormend poptalent ook Haarlem aan.

Het concept is even simpel als doeltreffend: Laat in...