Torenui Grote Kerk echoot Tempelberg

Thomas von der Dunk presenteert zijn boek in de Grote Kerk.

HAARLEM - ,,Het was een soort middeleeuwse versie van OAD Reizen'', laat Thomas von der Dunk zich zaterdagmiddag in de Grote Kerk ontvallen over middeleeuwse pelgrimages naar het Heilige Land die je in het vijftiende-eeuwse Haarlem kon boeken. De kunsthistoricus (Soestdijk, 1961) heeft de lach aan zijn kont hangen. Helemaal als hij constateert dat er zo’n mooie domineesgalm in het godshuis hangt.

Door John Oomkes - 4-10-2016, 6:36 (Update 4-10-2016, 6:36)

Von der Dunk houdt een korte voordracht bij de presentatie van zijn jongste boekje 'Haarlem als Hollands Jeruzalem'. Daarin zoomt...