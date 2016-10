Circuscollectie Teylers naar UvA

NH Archief

HAARLEM - De Universiteit van Amsterdam heeft er weer een nieuwe circuscollectie, bestaande uit onder meer affiches en foto's, bij. Gevoegd bij de andere twee verzamelingen is zo een van de grootste circuscollecties ter wereld ontstaan, die beschikbaar komt voor onderzoek en onderwijs, meldt de UvA.

Door ANP - 3-10-2016, 19:52 (Update 3-10-2016, 19:52)

Maandag droegen Teylers Museum en de Stichting Circusarchief Jaap Best samen de collectie van deze stichting in eigendom over aan 'Bijzondere Collecties' van de Universiteit van Amsterdam. Die beschikte al over twee grote collecties van verzamelaars. De totale circuscollectie beslaat nu meer dan 23.000 affiches, 55.000 foto’s, 15.000 programmaboekjes, talloze recensies, 1500 prenten en tekeningen en 7000 boeken.

De Circuscollectie Best bestaat uit 7000 affiches en ongeveer 8000 foto’s en is bijeengebracht door Jaap Best, die lange tijd de meest gerenommeerde circussen van Europa leidde. Na zijn overlijden in 2002 heeft Teylers Museum het beheer op zich genomen omdat andere erfgoedinstellingen er destijds geen belangstelling voor hadden.