Nieuwe perscontainers plastic na ongeluk met kleuter

HEEMSTEDE - De ’noodcontainers’ voor plastic aan de Jan van Goyenstraat en de Glipperdreef in Heemstede worden zo snel mogelijk vervangen door nieuwe, veilige perscontainers.

Door Sjaak Smakman - 4-10-2016, 13:50 (Update 4-10-2016, 14:13)

Eind mei kwam een kleuter van vijf jaar bij het spelen terecht in de perscontainer voor plastic aan de Jan van Goyenstraat. Het liep uiteindelijk nog allemaal net goed af, maar voor de gemeente was het reden om alle vier de perscontainers in de gemeente maar even buiten gebruik te stellen.

Van de vier containers zijn er twee van het bedrijf Sidcon en twee van EcoVision. Het ongeluk gebeurde bij het laatste type. De opening daarvan is groot genoeg voor een klein kind om in te kruipen en vervolgens doorheen te vallen.

Bij de Sidcon-perscontainers op de Binnenweg en bij de Albert Heijn is de opening kleiner en bovendien zijn die voorzien van scherpe punten zodat kinderen ook niet in de verleiding komen om dat te proberen. Die zijn daarom kort na het ongeluk weer in gebruik genomen.

Perscontainers hebben als groot voordeel dat er zeven keer meer plastic en andere kunststoffen in kunnen dan in gewone containers. De containers aan de Jan van Goyenstraat en de Glipperdreef moeten momenteel elke dag worden geleegd en puilen regelmatig op de maandagen uit.

Dat is reden voor het college om nu ook twee perscontainers van Sidcon te gaan aanschaffen voor de Jan van Goyenstraat en bij de Coop aan de Glipperdreef. Dat kost weliswaar bijna 45 mille, maar daar staat een flinke besparing op de kosten van het legen tegenover.