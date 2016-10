Gemeentebegroting vertaald naar niveau ’groenstrook mevr. Meijer’

Het kaartje horend bij het ’Gebiedsprogramma Schalkwijk. Met project S17: de groenstrook van mevrouw Meijer.

HAARLEM - Wat gebeurt er wanneer, waarom en hoe in de Haarlemse wijken? Om dat voor inwoners wat inzichtelijker te maken is de gemeente Haarlem dit jaar begonnen met een vertaling van het beleid in de jaarlijkse Programmabegroting naar vijf stadsdelen: Centrum, Noord, Oost, Schalkwijk en Zuid-West.

Door Richard Stekelenburg - 5-10-2016, 7:28 (Update 5-10-2016, 7:28)

Het is nog een eerste opzet, zo laat de gemeente weten. Een opzet, die vooral nog moet groeien. Dit alles in het kader van de nagestreefde transparantie. Of, in de eigen woorden van het college...