Woonlasten met drie tientjes omlaag

HAARLEM - Haarlemmers zijn volgend jaar bijna drie tientjes goedkoper uit met hun woonlasten. Die dalen namelijk van 762 euro per meerpersoonshuishouden in 2016 naar 736 euro in 2017.

Door Annalaura Molducci - 4-10-2016, 20:00 (Update 4-10-2016, 20:34)

Het college ging er aanvankelijk nog vanuit in de kadernota die in juni altijd wordt gepresenteerd dat de woonlasten zouden dalen naar 742 euro. De verdere daling wordt veroorzaakt door de rioolheffing die een tientje goedkoper uitpakt door een rentevoordeel en een daling van de kosten van afvalinzameling en verwerking.

