40 miljoen voor onderhoud

Archieffoto Inspectie van de kademuur van de Bakenessergracht, die komend jaar wordt vervangen.

HAARLEM - In alle delen van de stad gaat de gemeente Haarlem volgend jaar een groot aantal onderhoudsprojecten uitvoeren. Bij elkaar wordt er voor zo’n veertig miljoen euro opgeknapt aan wegen, water en groen om achterstallig onderhoud in te halen.

Door Henk Geist - 5-10-2016, 16:26 (Update 5-10-2016, 16:28)

Zo moet in Haarlem-Oost de langverwachte versmalling van de Amsterdamsevaart eindelijk tot uitvoering komen. Daarvoor is inmiddels een definitief ontwerp vastgesteld, met het werk wordt begonnen zodra de renovatie van de Buitenrustbruggen op uiterlijk 1 maart 2017 is afgerond.

In het centrum van...