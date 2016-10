Fietsenrekken uit de Cronjé

Foto Holland Media Combinatie

HAARLEM - Tot opluchting van de winkeliers gaat de gemeente op 17 oktober de fietsenrekken weghalen uit de Cronjéstraat. Een deel van de rekken verhuist naar de zijstraten.

Door Judy Nihofj.nihof@hollandmediacombinatie.nl - 6-10-2016, 7:00 (Update 6-10-2016, 7:00)

De rommelige rekken zijn veel ondernemers een doorn in het oog. Sommige fietsen blijven er eindeloos lang in staan. ,,De een zet zijn fiets er half in, de ander hangt hem tegen een andere fiets aan. Het is gewoon een armoedig gezicht’’, zegt Kees Hoogenbosch van de winkeliersvereniging. ,,Ik zeg wel eens: het lijkt...