’Burgemeester moet niet drammen’

Foto United Photos/Pauo Vreeker Een lach naar de camera vlak voor de lezing.

AERDENHOUT - Wat is moreel leiderschap? Kun je dat als burgemeester in praktijk brengen? Hoe verhoudt moreel leiderschap zich ten opzichte van macht? Deze en andere vragen kwamen aan de orde bij De Nieuwe Kring in Aerdenhout, waar (-ex) burgemeester Bernt Schneiders dinsdagavond een lezing heeft gehouden.

Door Paul Lipsstadsredactie@haarlemsdagblad.nl - 6-10-2016, 10:54 (Update 6-10-2016, 10:54)

,,Moreel leiderschap, dat is niet zo’n makkelijk onderwerp’’, zegt Bernt Schneiders bij aanvang van de lezing, waarna hij in enkele pennenstreken een overzicht geeft van zijn maatschappelijke carrière tot nu toe. Opvallend daarbij is het...