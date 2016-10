Overweg Alverna weer open, maar de vraag blijft hoe nu verder

foto sjaak smakman Het hek is weg, de overweg bij Alverna is weer open.

HEEMSTEDE - De overweg bij Alverna is weer open, nu de laanbewoners het hek op hun eigen grond hebben weggehaald. Maar het is slechts de zoveelste zet in een schaakspel.

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 6-10-2016, 13:44 (Update 6-10-2016, 13:53)

De actie van de bewoners was woensdagavond, de avond voor de vraag van Fietsersbond en Wandelnet aan de Haarlemse rechtbank om de gemeente Heemstede te dwingen snel actie te ondernemen tegen het hek, dat deels op grond van de bewoners en deels op grond van Prorail staat. Rechter Anneke Terwiel wees dat...