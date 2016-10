Milko Steyvers raakte bijna zijn twee grote liefdes kwijt

HAARLEM - Het gezicht van de bekendste circusclown van Nederland Milko Steyvers spreekt boekdelen. Met een lach en een traan kondigt hij met een team de wedergeboorte van Circus Renz aan. Na een jaar van onzekerheid is het theater van de lach uit zijn as herrezen. Met een wervelende kerstshow genaamd Revival krijgt Haarlem de primeur.

Door Lenna van den Haakstadsredactie@haarlemsdagblad.nl - 6-10-2016, 15:43 (Update 6-10-2016, 15:48)

Als het officiële gedeelte voorbij is, komt de ware mens Milko naar voren. ,,Laten we even gaan zitten want het wordt me een beetje teveel.’’ De...