Aanpassing raadszaal Bloemendaal kost 67.000

Foto United Photos/Paul Vreeker Valpartijen door gevaarlijke niveauverschillen in de raadszaal van Bloemendaal.

BLOEMENDAAL - De verf is amper droog van het nieuwe gemeentehuis in Bloemendaal of er moet al een en ander worden aangepast.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 7-10-2016, 9:00 (Update 7-10-2016, 9:00)

Anderhalf jaar na de oplevering wil het college van B en W de raadszaal en burgerzaal verbouwen. De indeling is in praktijk niet handig en er zitten gevaarlijke niveauverschillen in beide ruimtes.

De meeste gebruikersklachten betreffen de raadszaal. Daar moeten bezoekers de hele zaal door voordat ze kunnen gaan zitten. Ook zijn er vervelende niveauverschillen waarop het publiek amper is bedacht,...