Al 2.500 honderd gft-bakken in Haarlem verspreid

HAARLEM - Spaarnelanden heeft inmiddels zo’n 2.500 extra gft-rolcontainers uitgezet. Daarmee loopt de actie om de inzameling van het groente-fruit- en tuinafval nieuw leven in te blazen boven verwachting goed, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Door Richard Stekelenburg - 7-10-2016, 7:41 (Update 7-10-2016, 7:41)

Ondertussen roept het omwisselen van oude groene rolemmers voor nieuwe bij nogal wat inwoners vragen op, zo blijkt. De oude groenbakken werden vanaf de jaren tachtig verspreid. Die zijn echter niet allemaal geschikt om een registratie-chip in te plaatsen en worden daarom omgeruild voor nieuwe. Is dat geen kapitaalvernietiging en materiaalverkwisting?, zo vraagt een lezer van de krant zich af.

De gemeente laat weten dat de oude bakken duurzaam gerecycled worden. Dat kan volgens een woordvoerder van de gemeente vrij eenvoudig, omdat de nieuwe bakken van hetzelfde soort kunststof is als de oude.

De chip in de nieuwe bakken zijn volgens Spaarnelanden puur en alleen bedoeld om te kunnen nagaan waar de bak (die eigendom blijft van het bedrijf) zich bevindt. Ook kan via de chip op afstand gezien worden of de bak al geleegd is. De chip is niet gekoppeld aan een gebruiker, maar alleen aan een adres.

Haarlemmers mogen de bak niet weigeren, zo staat in de spelregels van Spaarnelanden te lezen. ,,Maar als ik hem vervolgens niet gebruik, omdat ik daar vanwege mijn gezondheid niet toe in staat bent?’’, vraagt een andere lezer. ,,Krijg ik daar dan problemen mee?’’

,,Nee’’, laat een woordvoerder van de gemeente daarop weten.