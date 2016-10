Schrijvende huisarts Hans Moolenburgh wil mensen altijd prikkelen

HAARLEM - Van huisarts Hans Moolenburgh is het boek ’De nieuwe watergeuzen, de geschiedenis van de fluorideringsstrijd’ verschenen. Voor de 91-jarige Haarlemmer geen reden om op zijn lauweren te rusten. Hij is al bezig met zijn volgende, vijftiende boek, waarin hij een optimistisch antwoord geeft op de grote vragen die de vervuiling van de aarde oproept.

Door Arthur de Mijttenaere - 7-10-2016

Praten met Hans Moolenburgh (uit 1925) is een beetje als een duik in het verleden. In het gesprek, in zijn klassieke met boekenkasten behangen spreekkamer aan...