’Nu verder aanmodderen met opvoeding’

foto United photos Rob van Wieringen Stine en Frank delen informatie over opvoeden in de Lichtfabriek.

HAARLEM - Een kind verwekken is, over het algemeen, relatief eenvoudig en niet zo moeilijk te leren. Maar een kind opvoeden is andere koek. Stine Jensen en Frank Meester hielden er woensdagavond in de Lichtfabriek in Haarlem een ’theaterlezing’ over.

Door Frenk Klein Arfman - 6-10-2016, 17:16 (Update 6-10-2016, 20:11)

Jensen en Meester zijn beiden filosoof én ouder. Frank van twee zoons (beide twintigers) en Stine van een zesjarig meisje. De theatertour die de twee in totaal vijf avonden op het podium brengt, is opgezet door het Humanistisch Verbond in verband met...