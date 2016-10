Gewonde bij woningbrand in Zandvoort

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

ZANDVOORT - Bij een brand in een woning aan de Secretaris Bosmanstraat in Zandvoort is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt. Het slachtoffer sloeg een raam in om te kunnen vluchten en liep daarbij snijwonden op.

Door Jan Balk - 7-10-2016, 7:26 (Update 7-10-2016, 7:26)

De brand werd rond 03:30 uur ontdekt. De brandweer heeft het vuur geblust terwijl de bewoners van een andere woning tijdelijk werden geëvacueerd en op straat moesten wachten.

De man met snijwonden is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. De politie heeft de woning met lint afgezet en gaat op een later moment onderzoek doen naar de toedracht van de brand.