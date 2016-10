Actief Haarlems erfgoed opsnuiven

HAARLEM - De Spaarnestad heeft er een nieuw festival bij. Tijdens het weekend van 21 tot en met 23 oktober staat Haarlem in het teken van de IndustrieCultuur. Waarom? Scheepswerven, bierbrouwerijen en de grafische industrie hebben eeuwenlang de stad gedomineerd.

Door John Oomkes j.oomkes@hollandmediacombinatie.nl - 7-10-2016, 10:07 (Update 7-10-2016, 10:58)

Tijdens dat weekeinde kun je als deelnemer wandelen, fietsen, bezichtigen en bewonderen - zoveel sporen resteren er nog van de rijke industriële erfenis. IndustrieCultuur wordt dus een festival om de stad en zijn recente voorgeschiedenis actief te verkennen.

Dat kan zelfs door deel te nemen aan een unieke hardloopwedstrijd met een lengte van 5 kilometer die op zondag 23 oktober door de Waarderpolder voert, en over een tijdelijke pontonbrug over de Industriehaven.

Genoeg te doen bij IndustrieCultuur Haarlem

Industriecultuur Haarlem wordt mogelijk gemaakt door het programma HollandRoute (www.hollandroute.nl) met de gemeente Haarlem. Meedoen? Dan aanmelden voor de activiteiten via industriecultuurhaarlem.nl

Hoogtepunt van de loop is een honderden meters lange doorgang door de staalfabriek van Prins. Na afloop tapt de gloednieuwe brouwerij van de Haarlemse brouwerij Het Uiltje uit een ook al uniek vat, met het speciaal festivalbiertje ’Drostemannetje, wat flik je me nou!’ Start loop is bij de Lichtfabriek om 15uur.

,,Het is nog niet zo gek lang dat cultureel erfgoed bewust wordt beleefd’’, zegt Ellen Klaus, programmamaker van Cultuurcompagnie Noord-Holland, die in opdracht van Holland Route en de provincie activiteiten opzet in het zuidelijk deel van Noord-Holland. Ze werkt zij aan zij met Michael Struis, cultureel duvelstoejager in Haarlem.

,,Het begin voor deze aanpak was het Europees Jaar voor het Industrieel Erfgoed, dat zich vorig jaar afspeelde. De volgende stap is bewustwording van wat je aan schatten in stad en Metropoolregio bezit. Alleen routes en bordjes zijn niet genoeg. Vandaar activiteiten en meedoen.’’