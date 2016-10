Genoeg te doen bij IndustrieCultuur Haarlem

7-10-2016

Vrijdag 21 oktober

Muziekstad

Unieke rondleidingen bij de RecordIndustry van 10.30 tot 12 uur. Muzikanten, producenten, platenmaatschappijen- en zaken en de opkomst van vinyl horen bij Haarlem als muziekstad. Nu kan je eindelijk zelf zien hoe van een verzameling zwarte korreltjes een grammofoonplaat (LP) wordt geperst.

Fokker Fietstocht

Oud-Fokkeriaan en mede-organisator van het Fokker Spin Centennial, Gert van Kalsbeek neemt je mee op een Fokker-fietstocht door de stad en richting de plek waar de Spin het luchtruim koos. We starten om 15 uur bij Loutje . Na afloop is er een Fokkerbiertje bij Proeflokaal de Blauwe Druif.

Molen De Adriaan

Lang voor stoom en elektriciteit hun intrede deden, waren molens de bakens van de industrie! Tijdens het festival zal de Adriaan speciale avondmalingen verzorgen. Molenaars leggen alles uit. Aanvang 20 uur, entree gratis. Ook op zaterdag.

Zaterdag 22 oktober

Spaarne

Vanaf 12 uur zijn er speciale vaararrangementen met de Waterkoets. Thema: het eeuwenoude verhaal van Haarlem en zijn bier. In de middag worden deze arrangementen uitgebreid met een rondleiding aan de nieuwste brouwerij van de stad, Het Uiltje.

Figee

Ooit had de stad een machtige kranenfabriek: Figee. De nieuwe innovatie, Bakke-Rij is vanmiddag vanaf 14 u. toegankelijk. Met dans, muziek en een lezing over Figee in Haarlem. Gratis. Tot 17 uur.

Zondag 23 oktober

Industriecultuurontbijt

Van 9.30 tot 11 uur presenteert het festival een ontbijt met de winnende verhalen van de industriecultuurverhalenwedstrijd. Met speciaal optreden van singer-songwriter Yorick van Norden in het Seinwezen. Entree en ontbijt 7,50 euro.

Sporen

Welke sporen en verhalen heeft de industrie in de stad achtergelaten? Architecten Marcel Kooij en Hans van Eeden nemen u mee van verleden naar heden en laten u de restanten zien van wat ooit een bloeiende industrie was in de binnenstad. De rondleiding start bij Restaurant Stempels. Fiets meenemen. Gratis. Aanmelden via ABC Architectuurcentrum.