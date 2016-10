Tien gebiedsverboden in Hillegom tegen jeugdoverlast

foto sjaak smakman Het Beltpark.

HILLEGOM - Voor maar liefst tien plekken heeft de Hillegomse burgemeester Arie van Erk een verblijfsverbod afgekondigd tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s morgens. Hij wil daarmee een einde maken aan de overlast van hangjongeren.

Door Sjaak Smakman - 7-10-2016, 15:07 (Update 7-10-2016, 15:07)

Aanleiding voor de maatregel zijn de klachten van omwonenden van vooral het Beltpark en het Cerespark in Elsbroek bij jongerencentrum Solution op de Zanderij. Groepen jongeren plegen daar vernielingen, maken herrie en laten hun afval overal slingeren. Van Erk besloot daarop de gemeenteraad te vragen hem ruimere mogelijkheden te geven om gebiedsverboden in te stellen.

Een gebiedsverbod biedt meer mogelijkheden om op te treden als de politie of de gemeentelijke BOA’s toch ’s avonds laat of ’s nachts jongeren aantreffen. Zonder gebiedsverbod kunnen die alleen optreden als er daadwerkelijk hinderd wordt geconstateerd. Met het gebiedsverbod kunnen ze ook groepen wegsturen als die even snel heel stil doen als ze een agent of BOA signaleren. Verder kunnen ze ook direct boetes uitdelen.

Hoewel de klachten vooral gingen over drie plekken, heeft Van Erk besloten om voor tien gebieden en gebiedjes een verbod in te stellen. Naast het Beltpark, Cerespark en Solution gaat het om Park Molenduin, het Van Nispenpark, het Vossepark, het parkeerterein bij zwsembad De Vosse, het voormalige Sizo-terrein en in het centrum De Kerkstraat/Onder de Toren en de Hoftuin.

Van Erk liet in deze krant eerder weten dat het vooral van het gedrag van de jongeren zelf afhangt hoe strikt er wordt gehandhaafd.