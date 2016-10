Duurzame route in Heemstede

HEEMSTEDE - Van 10.00 tot 17.00 uur kunnen Heemstedenaren zien wat twintig bedrijven en organisaties doen aan duurzaamheid. Onder hen de Dinkelhoeve, Kom in mijn Tuin, Sissy Boy, Van Dam en Nijssen Tuin.

Door Sjaak Smakman - 7-10-2016, 13:44 (Update 7-10-2016, 13:44)

Een routekaart is te verkrijgen bij de pop-up store van Heemsteeds Duurzamer in galerie Het Raadhuys aan de Raadhuisstraat 56a. Deelnemers krijgen ook een 'goody bag' mee. De duurzame route is meteen de start van de Drie Duurzame Dagen in Heemstede ter gelegenheid van de wereldwijde Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober.

In het Raadhuys is vanmiddag ook een duurzame markt en vanavond om half acht start daar de film Down to Earth.