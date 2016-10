’Een nieuwe bungalow is goed voor de buurt’

foto sjaak smakman Het groenstrookje en de voormalige peuterspeelzaal. Die wordt voorlopig gebruikt voor de opvang van statushouders.

HEEMSTEDE - De keuze om ’t Meerlnest in Heemstede straks te verkopen en het aangrenzende groenstrookje te behouden is onbegrijpelijk. De buurt is in meerderheid tegen, de gemeente loopt een ton mis en blijft zitten met de onderhoudskosten van het strookje. ,,En dat allemaal vanwege een paar schreeuwers die hier niet eens in de straat wonen’’, zegt Reggelaanbewoner Gerard van Riessen.

Door Sjaak Smakman - 10-10-2016, 10:33 (Update 10-10-2016, 11:00)

Van Riessen, zijn buurman Arnold Sporrel en andere omwonenden zijn ook niet van plan om zich al gewonnen te geven. Ze...