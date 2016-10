Hoe moet je omgaan met de schoolmania?

Archieffoto Een open dag op middelbare scholen zegt niet veel over het onderwijs.

HAARLEM - Ingrid van Essen en Kiki Mol-van der Lee schreven vorig jaar het boek Pubermania. In dat boek ontbrak volgens de lezers een thema: de overgang van de basisschool naar de middelbare school. In rap tempo schreven ze een vervolg genaamd Schoolmania, dat gisteren uitkwam. De ene helft van het boek is bedoeld voor de ouders, het andere deel voor de leerlingen van groep acht.

Door Anouk Kragtwijk - 7-10-2016, 19:00

