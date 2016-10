’Willekeur bij bepalen WOZ’

HAARLEM - Bij het bepalen van de WOZ-waarde van een woning in Haarlem is sprake van willekeur. Dat stelt althans Jasper van der Burg uit de Vinkenstraat in Haarlem-Noord. Hij komt tot die conclusie na raadpleging van het nieuwe WOZ-waardeloket van de rijksoverheid. Cocensus, in onder meer Haarlem en Haarlemmermeer verantwoordelijk voor het vaststellen van de WOZ-waarde, weerspreekt dat.

Door Henk Geisth.geist@hollandmediacombinatie.nl - 8-10-2016, 8:12 (Update 8-10-2016, 8:12)

Sinds 1 oktober kan iedereen de openbare WOZ-kaart van het rijk raadplegen via de website wozwaardeloket.nl. Dat deed Van der Burg dus ook....