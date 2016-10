Kleindochter komt op voor verwaarloosde oma

Foto United Photos/Paul Vreeker Kleindochter en oma die nog steeds wel in is voor een grapje

HAARLEM - Het bezoek aan haar grootmoeder afgelopen woensdag in het verpleeghuis bracht Myrthe Strik ertoe onderstaand verhaal te schrijven en naar de krant te mailen. Het bevat een schokkend verslag van wat ze aantrof. De derdejaars studente HBOV en leerling-verpleegkundige in een ziekenhuis vertelt hoe ze tot deze actie kwam. ,,Ik wil een gesprek in gang zetten over het verdriet van familieleden in dit soort situaties. Niet over hoe slecht mensen hun werk doen.’’

Door Jacob van der Meulen - 8-10-2016, 7:30 (Update 8-10-2016, 7:30)

De 25-jarige Haarlemse oogt nog wat gespannen....